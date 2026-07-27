 Roma, gli acquisti di calciomercato più costosi. Castro sarà 5°. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite
IPA86674492 - ALLENAMENTO BOLOGNA A VALLESSantiago Castro FOTO SCHICCHI

Roma, gli acquisti di calciomercato più costosi: Castro sarà 5°. CLASSIFICA

classifica fotogallery
20 foto

C'è l'accordo tra Roma e Bologna per l'acquisto di Santiago Castro: operazione da 35 milioni di euro, bonus più il 10% della futura rivendita. Un trasferimento che entra di diritto tra i colpi più costosi nella storia dei giallorossi. Il 21enne argentino occuperà il quinto posto: davanti a lui altri attaccanti tra i quali Artem Dovbyk che andrà invece in prestito in rossoblù. Ecco la top 20 all-time (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Gli acquisti più costosi nella storia della Roma

classifica

C'è l'accordo tra Roma e Bologna per l'acquisto di Santiago Castro: operazione da 35 milioni di...

20 foto
IPA86674492 - ALLENAMENTO BOLOGNA A VALLESSantiago Castro FOTO SCHICCHI

Padova, ufficiale Zuelli: contratto fino al 2030

Calciomercato

Zuelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Padova. La Cremonese ufficializza Simone...

96 foto

Da Maldini-Leonardo al caso Pirlo: tutte le tappe

Nazionale

L'11 luglio la nomina di Giovanni Malagò come direttore tecnico e advisor ricade su Paolo Maldini...

11 foto

Amichevoli, risultati di oggi: ok Lazio e Atalanta

Serie A

L'Inter ha aperto le danze battendo il Karlsruhe per 2-1 grazie a una doppietta di Diouf nel...

6 foto

Milan, i convocati per Australia e Indonesia

amichevole

Dopo il pareggio contro il Celtic, il Milan si prepara al Summer Tour 2026, la tournée in...

27 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Juventus, Suzuki ha avuto contatti anche col Psg

    Calciomercato

    Zion Suzuki resta un obiettivo della Juventus, anche se nelle ultime ore si sono registrati dei...

    Roma-Bologna, fatta per Castro: Dovbyk in prestito

    Calciomercato

    Raggiunto l'accordo con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. Operazione da 35...

    Calciomercato, le news di oggi live

    live Calciomercato

    Qui tutta la giornata live di lunedì 27 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...