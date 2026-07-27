Roma, gli acquisti di calciomercato più costosi: Castro sarà 5°. CLASSIFICA
C'è l'accordo tra Roma e Bologna per l'acquisto di Santiago Castro: operazione da 35 milioni di euro, bonus più il 10% della futura rivendita. Un trasferimento che entra di diritto tra i colpi più costosi nella storia dei giallorossi. Il 21enne argentino occuperà il quinto posto: davanti a lui altri attaccanti tra i quali Artem Dovbyk che andrà invece in prestito in rossoblù. Ecco la top 20 all-time (dati Transfermarkt)
- Costo: 23 milioni di euro
- Trasferimento: dal Rennes
- Stagione: 2024/25
- Costo: 23,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lens
- Stagione: 2025/26
- Costo: 23,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Betis
- Stagione: 2019/20
- Costo: 24 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atalanta
- Stagione: 2020/21
- Costo: 24,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Verona
- Stagione: 2014/15
- Costo: 24,7 milioni di euro
- Trasferimento: dal Psg
- Stagione: 2018/19
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dal Flamengo
- Stagione: 2025/26
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Aston Villa
- Stagione: 2026/27
- Costo: 25,6 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atalanta
- Stagione: 2019/20
- Costo: 25,82 milioni di euro
- Trasferimento: dalla Sampdoria
- Stagione: 1999/00
- Costo: 26,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Verona
- Stagione: 2021/22
- Costo: 26,65 milioni di euro
- Trasferimento: dal Siviglia
- Stagione: 2018/19
- Costo: 28,6 milioni di euro
- Trasferimento: dalla Juventus
- Stagione: 2024/25
- Costo: 29,5 milioni di euro
- Trasferimento: dalla Juventus
- Stagione: 2019/20
- Costo: 31 milioni di euro
- Trasferimento: dal Bari
- Stagione: 2001/02
- Costo: 35 milioni di euro+bonus e 10% sulla rivendita
- Trasferimento: da Bologna
- Stagione: 2026/27
- Costo: 36,15 milioni di euro
- Trasferimento: dalla Fiorentina
- Stagione: 2000/01
- Costo: 41 milioni di euro
- Trasferimento: dal Chelsea
- Stagione: 2021/22
- Costo: 41,1 milioni di euro
- Trasferimento: dal Girona
- Stagione: 2024/25
- Costo: 42 milioni di euro
- Trasferimento: dalla Sampdoria
- Stagione: 2018/19