I club della Saudi Pro League continuano a guardare in Serie A per rinforzare le proprie rose. Diverse operazioni sono state già chiuse, l'ultima in ordine cronologico è quella che porterà Theo Hernandez all'Al-Hilal di Simone Inzaghi (manca l'ufficialità). Altre, invece, potrebbero essere perfezionate nei prossimi giorni di mercato. Di seguito la top 11 dei trasferimenti dal campionato italiano a quello arabo (dati Transfermarkt)

