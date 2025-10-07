Serie A 2025-2026, il valore delle rose sul mercato: chi sale e chi scende
Come è cambiato il valore delle rose delle squadre di A da fine mercato a oggi? Ecco quali hanno avuto il maggior aumento e quali invece si sono svalutate (dati Transfermarkt). Cala di poco il valore delle milanesi, cresce il Napoli
- valore rosa attuale: 693,8 mln €
- valore rosa a fine mercato: 707,8 mln €
- in percentuale: -2%
- valore rosa attuale: 152,75 mln €
- valore rosa a fine mercato: 164,45 mln €
- in percentuale: -7,1%
- valore rosa attuale: 266,35 mln €
- valore rosa a fine mercato: 275,7 mln €
- in percentuale: -3,4%
- valore rosa attuale: 77,15 mln €
- valore rosa a fine mercato: 80,15 mln €
- in percentuale: -3,7%
- valore rosa attuale: 75,08 mln €
- valore rosa a fine mercato: 77,83 mln €
- in percentuale: -3,5%
- valore rosa attuale: 91,2 mln €
- valore rosa a fine mercato: 93,05 mln €
- in percentuale: -2%
- valore rosa attuale: 471,5 mln €
- valore rosa a fine mercato: 471,8 mln €
- in percentuale: -0,1%
- valore rosa attuale: 95,85 mln €
- valore rosa a fine mercato: 93,15 mln €
- in percentuale: +2,9%
- valore rosa attuale: 148,6 mln €
- valore rosa a fine mercato: 145,5 mln €
- in percentuale: +2,1%
- valore rosa attuale: 141,95 mln €
- valore rosa a fine mercato: 136,75 mln €
- in percentuale: +3,8%
- valore rosa attuale: 285,35 mln €
- valore rosa a fine mercato: 279,33 mln €
- in percentuale: +2,2%
- valore rosa attuale: 272,8 mln €
- valore rosa a fine mercato: 265,95 mln €
- in percentuale: +2,6%
- valore rosa attuale: 503,1 mln €
- valore rosa a fine mercato: 496,1 mln €
- in percentuale: +1,4%
- valore rosa attuale: 152,68 mln €
- valore rosa a fine mercato: 145,63 mln €
- in percentuale: +4,8%
- valore rosa attuale: 152,35 mln €
- valore rosa a fine mercato: 144,45 mln €
- in percentuale: +5,5%
- valore rosa attuale: 92,13 mln €
- valore rosa a fine mercato: 102,05 mln €
- in percentuale: +10,8%
- valore rosa attuale: 459,1 mln €
- valore rosa a fine mercato: 449,1 mln €
- in percentuale: +2,2%
- valore rosa attuale: 406 mln €
- valore rosa a fine mercato: 389,68 mln €
- in percentuale: +4,2%
- valore rosa attuale: 602,7 mln €
- valore rosa a fine mercato: 582,7 mln €
- in percentuale: +3,4%
- valore rosa attuale: 285,1 mln €
- valore rosa a fine mercato: 248,6 mln €
- in percentuale: +14,7%
- Como: +14,7%
- Cagliari: +10,8%
- Udinese: +5,5%
- Parma: +4,8%
- Roma: +4,2%
- Genoa: +3,8%
- Juventus: +3,4%
- Pisa: +2,9%
- Bologna: +2,6%
- Atalanta: +2,2%
- Fiorentina: +2,2%
- Sassuolo: +2,1%
- Napoli: +1,4%
- Milan: -0,1%
- Inter: -2%
- Verona: -2%
- Lazio: -3,4%
- Lecce: -3,5%
- Cremonese: -3,7%
- Torino: -7,1%