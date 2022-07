Botheim è il 24° norvegese della storia della A

Ufficiale il passaggio dell'attaccante amico di Haaland alla Salernitana: insieme al nuovo top player del City girò un video rap in adolescenza, ovviamente in norvegese. Prima di lui altri connazionali sono passati dalla A, tra campioni e meteore. Da "Flonaldo" a Siena alle le pazze esultanze di Carew, da un ex giocatore di hockey (con tanto di partecipazione alle Olimpiadi) a Steinar "Baywatch" Nilsen

