Da CDK ad Arthur: il punto sui riscatti in Serie A

Entro il 14 giugno potranno essere esercitati i riscatti dei giocatori trasferitisi nelle ultime sessioni di mercato con la formula del prestito con diritto. Una dinamica che riguarda quasi tutte le big della Serie A, che potrebbero intascare un bel gruzzoletto, utile per iniziare a muoversi in entrata. Ecco la loro situazione, con l'eccezione del Napoli, che nella scorsa estate aveva ceduto calciatori solo in prestito secco

LA SITUAZIONE ALLENATORI IN SERIE A