Serie A, terzini sinistri più preziosi per valore di mercato. CLASSIFICA
C'è Federico Dimarco in testa alla classifica dei terzini sinistri più preziosi della Serie A, ma non è l'unico giocatore dell'Inter (squadra più presente insieme a Napoli e Roma) sul podio. Di seguito la classifica completa (dati Transfermarkt)
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Lazio
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 26 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 50 milioni di euro