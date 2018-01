Se lo staranno chiedendo in molti: "Il Milan farà qualche operazione nella sessione invernale?". Domanda lecita, soprattutto dopo il mercato estivo ricco di acquisti e nuove leve, da Calhanoglu ad Andrea Conti, passando per Andrè Silva, Ricardo Rodriguez e Musacchio. Ora? Qualche idea per il centrocampo che verrà, profili giovani e di primo piano, protagonisti di una buona stagione con le maglie di Torino e Udinese: è il caso di Baselli ('92) e Jankto ('96). Nonostante le difficoltà stagionali, i rossoneri pensano al mercato e ai rinforzi.

Baselli e Jankto per gennaio?

Sono due idee, due suggestioni per il centrocampo del futuro. Più per giugno infatti. Tuttavia, resta da capire se il Milan vorrà affondare il colpo già nella sessione invernale, parlando col Torino per quanto riguarda Baselli (15 presenze e 2 gol in Serie A quest'anno). Stesso discorso per Jankto, perno dell'Udinese di Massimo Oddo e rivelazione di questa stagione.