Tra presente e futuro, tra Napoli e Parma. Ancora nessuna certezza su ciò che verrà, per Amato Ciciretti, che attende la decisione del club azzurro. “Sono onorato di poter essere in squadra, almeno per svolgere il ritiro estivo, vedremo cosa hanno in mente per me” ha detto il giocatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Guardando al passato, l’esterno ha ammesso di non aver fatto sempre la scelta giusta: “È solo per miei demeriti se sono arrivato così tardi in una grande squadra. Sono maturato un po’ più tardi rispetto agli altri. Ora devo dimostrare di poter far parte di questo Napoli, anche se sono consapevole che non è semplice visto che davanti ci sono già giocatori molto importanti. Ma darò tutto quello che posso per ritagliarmi il mio spazio e restare. Dovrò farlo capire anche ad Ancelotti e agli altri, di essere pronto per un’occasione del genere”.