Dopo essere intervenuta in alcuni settori di campo con gli acquisti di Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez, la priorità attuale dell’Inter è un esterno d’attacco. Per questo ruolo, sono due i profili concretamente valutati. Una soluzione è rappresentata da Malcom, giocatore di proprietà del Bordeaux, con cui c’è stato un primo incontro in cui i francesi hanno chiesto 40 milioni di euro per far partire il brasiliano. L’altra opzione è rappresentata da Matteo Politano, attaccante del Sassuolo che piace tanto a Luciano Spalletti. I nerazzurri continuano a seguirlo e la conferma è arrivata oggi con le parole del suo agente, Davide Lippi, che si è recato nella sede del club per discutere del rinnovo del terzo portiere, Tommaso Berni. “Ci stiamo lavorando, l’Inter è realmente interessata” ha detto il procuratore, intercettato da Sky Sport all’ingresso di corso Vittorio Emanuele.