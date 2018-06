Il Napoli sta per dire addio a Jorginho. Anche se l'intesa con il Manchester City non è stata ancora trovata. Balla qualche milione, come riferito dal suo agente a Calcio Napoli 24: "Il giocatore sta aspettando la decisione del Napoli, ha ancora due anni di contratto, ma al momento l'accordo tra i due club ancora non c'è". Tuttavia, se la trattativa non dovesse andare in porto Jorginho sarebbe... scontento. Ebbene sì, l'ha ribadito sempre il suo agente: "E' l'occasione della sua vita - ammette Joao Santos - Non dobbiamo essere ipocriti, qualsiasi giocatore vorrebbe andarsi a giocare un posto da titolare con Guardiola. Se non dovesse andare a giocare per il Manchester City, non tornerebbe molto contento...". E infine: "Jorginho è un professionista, ma questa è la chance della sua vita e della sua famiglia".

Man City-Jorginho, a che punto è la trattativa?

Il Manchester City sta spingendo, vuole Jorginho ed è disposta a spendere molto, tant'è che ha presentato una nuova offerta a De Laurentiis: 47 milioni di parte fissa più altri 5/6 di bonus facilmente raggiungibili. La cifra si aggira attorno ai 55 milioni. Un segnale forte, deciso, che tra l'altro sa quasi di ultimatum. Il City, infatti, non vorrebbe aspettare un'altra settimana e ha già bloccato un paio di alternative. La priorità resta Jorginho però, autore di un ottimo campionato con la maglia del Napoli, concluso al secondo posto e da titolare. Accordo tra club e giocatore raggiunto da tempo, manca l'ultimo sforzo tra le società.