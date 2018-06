Calciomercato, tutte le trattative LIVE

ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO

Il Napoli, in attesa della firma di Verdi che dovrebbe arrivare a inizio settimana, continua a studiare soluzioni alternative per il ruolo di terzino: il profilo che continua a piacere e molto a Giuntoli è quello di Lainer del Salisburgo. Per il centrocampo il nome nuovo è quello di Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo sponsorizzato da Hamisk: la clausola è di 45 milioni di euro. In uscita continua il pressing del City per Jorginho, che tramite il suo agente ha fatto sapere che non sarebbe felice nel caso non si concretizzasse il trasferimento alla corte di Guardiola. L'alternativa più valida per Ancelotti è sempre quella di Torreira, sul quale però da un paio di giorni c'è anche l'Arsenal.

La Lazio e Felipe Anderson sono destinati a separarsi e proprio in queste ore è arrivata alla società biancoceleste la prima offerta ufficiale del West Ham per il brasiliano: 20 milioni. Troppo pochi per Lotito, che ne chiede il doppio. In entrata, il vero grande obiettivo per i biancocelesti è Acerbi: c'è l'accordo di massima col giocatore ora manca quello con il Sassuolo. Intanto, sull'altra sponda della capitale, si registrano passi in avanti nella trattativa tra Monchi e l'Ajax per portare il figlio di Kluivert in giallorosso: si può chiudere a 18 milioni a giorni.