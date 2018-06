Justin Kluivert: il profilo

Ma chi è Justin Kluivert? L'ultima stagione trascorsa all'Ajax lo ha visto realizzare 10 gol in 30 presenze: nessun paragone col padre però, visto che caratteristiche e posizionamento in campo differiscono e non di poco. Tanto che Justin è stato soprannominato "figlio di nessuno". Un po' per questo, un po' perché la sua aspirazione è far brillare quel cognome di luce propria, un giorno. Justin, classe 1999, ha debuttato con la maglia dell'Ajax a 18 anni. Ma da molto prima di quel giorno aveva fissato l'obiettivo, senza paura di volare troppo alto: "Diventare il più forte del mondo". Apprezzando Ronaldinho e seguendo il modello CR7. Caratteristiche? Corsa, dribbling. Esterno (nasce come esterno destro, oggi gioca a sinistra) che sa divertire ma senza scadere in numeri poco utili: bello ma concreto, soprattutto quando si accentra e si accende. Insomma, un'arma non da poco per il gioco e le idee di Eusebio Di Francesco.