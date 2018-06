Il Mondiale in primo piano, il futuro (e il mercato?) sullo sfondo. Reduce da una grande stagione con la Roma, Alisson ha risposto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana. Da Sochi, sede del ritiro della Seleçao, ha dichiarato: "Sono concentrato sulla nazionale, di tutto il resto se ne occupa il mio agente, parlerà con la Roma e vedremo quale sarà la cosa migliore. Offerte? Non ne ho ricevute - ha aggiunto - da nessuno. Ho un contratto con la Roma e sono felice. Ma ripeto che per ora sono concetrato sul Mondiale".

"Sono in gran forma, come tutta la squadra"



Sulle aspirazioni del Brasile in Russia e sul momento personale, Alisson ha le idee chiare: "Siamo un grande gruppo e siamo arrivati in un momento perfetto di forma. Abbiamo tanti giocatori esperti e calciatori giovani che nei loro club hanno giocato per grandi traguardi e in competizioni prestigiose. Neymar sta bene, all'inizio aveva paura come è normale che fosse, ma ora sta entrando nel vivo del nostro gioco dandoci molta fiducia. Le mie condizioni? Mi sto preparando da tempo per questa Coppa del Mondo, sono in un grande momento di forma. Sognavo di giocare questa competizione".