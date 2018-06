L'avventura di Cancelo in bianconero può ufficialmente cominciare. Nella giornata di mercoledì, infatti, il difensore portoghese ha completato l'iter relativo alle visite mediche, effettuate come al solito al J Medical di Torino e ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime 5 stagioni. João Cancelo si è presentato al centro medico juventino poco dopo le 9.30 della mattiva, vestito con una giacca nera e una camicia bianca e ha dispensato saluti e sorrisi ai tanti tifosi che come quasi sempre succede in queste situazioni lo aspettavano fuori dai cancelli. Poi si è sottoposto a tutti i controlli di rito e dopo quasi 7 ore ha lasciato il J Medical, sottoponendosi nuovamente a una corposa sessione di foto, autografi e selfie.