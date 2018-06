Futuro al PSG

Fine dell’avventura con la Juventus, ma nessuna intenzione di dire addio al calcio per Gigi Buffon, che continuerà a giocare ancora. L’ormai ex portiere bianconero, infatti, a quarant’anni proseguirà la sua carriera in Ligue 1, al Paris Saint Germain, club che ha deciso di affidarsi a lui per provare a dare l’assalto alla Champions League. Uno stimolo non indifferente per Buffon, che ha trovato un accordo con la società parigina fino al 2020. Dopo gli incontri positivi tra il club francese e l’entourage del giocatore, si attende l’ufficialità da parte di quella che sarà la nuova squadra di Buffon, che fino all’età di 42 anni difenderà dunque i pali del Paris Saint Germain.