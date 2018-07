Per quanto andrà via Ronaldo?

Tutto una questione di cifre e trattative, dunque. Ma, alla fine, per quanto andrà via Ronaldo (sempre ammesso che poi lascerà il real Madrid)? A provare a dare una risposta alla domanda da un miliardo di euro ecco una delle tantissime emittenti spagnole che in queste ore stanno alimentando il vociare incontrollato sul futuro di Ronaldo, Chiringuito Tv, da sempre in cerca di scoop e rivelazioni clamorose. Ebbene, secondo loro il Real avrebbe di fatto già negoziato la cifra con la Juventus e trovato un accordo sui 100 milioni di euro. Confermando poi che al portoghese è stato proposto un quadriennale da 120 milioni complessivi. Un affare da capogiro, insomma. Per le casse della Juve, che punterebbe a rientrare con i tantissimi soldi che arriverebbero dal merchandising. Ma soprattutto per i suoi tifosi.