Juventus-Cristiano Ronaldo: si può fare. Nonostante la trattativa ufficiale non sia ancora partita, c’è ottimismo nella dirigenza bianconera perchè il super affare possa sbloccarsi. Il portoghese sarebbe il grande colpo dell’estate di calciomercato, operazione che potrebbe anche far incontrare nuovamente il Pallone d’Oro con Gonzalo Higuain, per 4 anni suo compagno al Real Madrid. A parlare di una possibile reunion è stato il fratello-agente dell’argentino: “Ronaldo-Juve? Ancora non sappiamo nulla - ha spiegato in esclusiva a Sky Sport - Gonzalo è stato al Real con Cristiano per 4 anni, ma non gli ha ancora detto nulla. Sarebbe fantastico se arrivasse alla Juventus e facesse coppia con Higuain. Loro si conoscono a memoria, sarebbe davvero un grandissimo colpo per la Juventus. Lo aspettano tutti, sarebbe spettacolare”.

Il futuro di Higuain



Nicolas Higuain ha poi parlato del futuro del Pipita: “Al momento non abbiamo parlato con nessuno - ha continuato - Gonzalo ha 3 anni di contratto con la Juve e si trova benissimo nella città e nel club. Inoltre si trova bene con Allegri, le voci sugli altri club sono solo parole. Noi non abbiamo parlato con nessuno, sono tornato ieri a Buenos Aires dopo essere stato in Russia. Le polemiche con l’allenatore? Le ho lette solo sui giornali. Di ciò che succede nello spogliatoio non mi racconta nulla, lui è un uomo di calcio e ciò che succede nello spogliatoio resta lì”. Una battuta poi sul possibili ridimensionamento di Higuain in caso di arrivo di CR7: “Quando erano al Real giocavano insieme. Secondo me CR7 si troverebbe benissimo insieme a Gonzalo”. E la prospettiva di ritrovare eventualmente Sarri al Chelsea… “Il loro rapporto è fantastico, Gonzalo lo considera il suo padre sportivo. Sarri però ancora non è l'allenatore del Chelsea e Gonzalo ha 3 anni di contratto ed è contento alla Juve”, ha concluso.