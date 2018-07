Ricerche non solo a Torino: le regioni del sud sono bianconere

Cristiano Ronaldo ha stregato tutti. I tifosi spagnoli che si chiedono quale sarà il futuro del loro beniamino. Poi i portoghesi. In primis i tifosi bianconeri, ma non solo. Tutti gli appassionati di calcio o di sport in generale si stanno chiedendo, in queste ore, quale sarà il futuro di CR7. Anche perché il suo eventuale arrivo in Italia sarebbe un colpo rivoluzionario per la serie A e per il calcio italiano in generale. L'altro dato sorprendente è l'interesse geografico della ricerca. L'immagine parla chiaro: non solo Piemonte, Liguria e l'alta toscana. Le regioni del sud sono bianconere. Nello specifico, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Tutti sul web: per provare a capire di più.