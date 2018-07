"L'Adidas ha già iniziato a stampare le maglie di Cristiano Ronaldo". Nell'era dei social network basta poco per trarre conclusioni. Anche se queste, ora dopo ora, stanno prendendo corpo e aprendo le strade a uno dei trasferimenti più clamorosi di sempre. Eh sì perché la tratattiva tra il Real e la Juventus per portare Ronaldo a Torino, come vi raccontiamo oramai da un paio di giorni, c'è eccome. In Spagna e anche in Italia, non si parla d'altro. Il suo agente, Jorge Mendes, ieri ha incontrato il presidente del Real confermandogli la sua volontà di lasciare i Blancos, e da Madrid confermano che sul suo contratto ci sia una clausola che possa liberarlo per soli 100 milioni di euro. Quindi, tutto vero.

A volte, però, può accadere che anche una foto postata su twitter aggiunga dettagli e particolari, o meglio alimenti una psicosi, una voglia di vedere sentire e toccare con mano la realtà impossibile da considerare solo una settimana fa. In questo caso è una maglietta, anzi una serie di divise da gioco, ovviamente bianconere e ovviamente col marchio CR7 ben impresso: numero e nome, tutto al completo. Con tanto di cartellino ufficiale del marchio che produce le casacche della juventus. Come per dire: le maglie già ci sono, Ronaldo vuol dire che sta arrivando. E la caccia, tra psicosi, sogno e realtà, è già cominciata.