Il punto sulla trattativa

Da due giorni non si parla d’altro, se non del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese aveva lasciato intendere, al termine della scorsa finale di Champions League, che avrebbe voluto lasciare il Real Madrid. Ora che i suoi Mondiali sono terminati, è diventato il principale uomo di mercato, con la Juve pronta a fare sul serio per lui. La clausola rescissoria da un miliardo di euro sarebbe stata rimossa lo scorso gennaio, aspetto che ha portato CR7 realmente a valutare un trasferimento in estate. Florentino Perez avrebbe concesso questa possibilità ma non se ad acquistarlo fosse stata una squadra spagnola. Per questo, si ritiene possibile – seguendo anche le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna – che la cifra di 100 milioni possa essere il corrispettivo giusto, in considerazione anche dell’età di Cristiano Ronaldo, per il buon esito dell’operazione. In relazione all’ingaggio, invece, il Real Madrid aveva avanzato per Ronaldo una proposta di rinnovo prima della partenza in Russia, su cui il portoghese aveva preso tempo. L’offerta attuale della Juve, da 30 milioni netti (ovvero circa 60 milioni lordi), è anche superiore a quella degli spagnoli e il portoghese è davvero interessato a questa nuova sfida. Inoltre, i rapporti tra Jorge Mendes e i bianconeri sono ottimi, come si è potuto apprezzare nella trattativa che ha portato Joao Cancelo a Torino.