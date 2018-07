In Italia, i tifosi della Juventus lo aspettano. La psicosi, gli avvistamenti sui social network si sprecano, le voci di possibili aerei arrivati a Caselle sono all’ordine del minuto, e ne sa qualcosa chi lo cerca su Google. Sempre in tantissimi. Lui, in attesa della chiusura dell’affare che dovrebbe permettergli di lasciare il Real Madrid dopo nove anni di record, gol e successi, ha deciso di concedersi una vacanza in Grecia: in un lussuoso hotel di Costa Navarino, nella parte sud del Peloponneso. Con l’Italia, e quindi Torino, a portata di "aereo", alla prima telefonata. Dopo l’eliminazione dal Mondiale, e le prime e insistenti notizie di calciomercato, che hanno trovato segnali positivi per la Juventus lungo tutto l'arco della giornata di venerdì, un momento di relax in compagnia dell’inseparabile fidanzata Georgina Rodriguez, e del primogenito Cristiano Junior. Misure di sicurezza altissime, e un elicottero privato pronto a decollare, secondo il giornale locale "Contra.gr". Nonostante le altissime misure di sicurezza, alcuni fotografi sono riusciti a fotografarlo tra spiagge e campi da tennis.