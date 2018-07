Le cifre dell’operazione

L’Arsenal si è assicurato il giocatore per 30 milioni di euro, importo che verrà versato alla Sampdoria in esercizi differenti, secondo la soluzione concordata dai due club. I blucerchiati infatti spesso hanno optato per una cifra maggiore rispetto alla clausola rescissoria del giocatore ma dilazionata. Era già successo nella trattativa che ha portato Patrik Schick alla Roma ed è stato lo stesso per Torreira, la cui clausola era da 25 milioni. Dunque, un altro calciatore valorizzato dalla Samp, che si aggiunge ai vari Skriniar, Muriel, lo stesso Schick, le cui cessioni garantiscono un bilancio in salute e la possibilità di reinvestire nuovamente i capitali ottenuti.

Torreira e l’interesse del Napoli

Già sul finire di stagione, il Napoli sembrava aver fatto le mosse decisive per aggiudicarsi Torreira. A campionato ultimato, inoltre, Cristiano Giuntoli aveva incontrato i vertici della Sampdoria a Milano, raggiungendo un accordo economico uguale a quello dell’Arsenal. Tuttavia, il blasone della Premier League e la possibilità per gli azzurri di puntare su un altro prospetto importante come Fabian Ruiz hanno cambiato i piani originari, col centrocampista che adesso saluta la Serie alla volta di Londra.