Milan e Juventus scaldano il calciomercato di fine luglio. Al centro delle trattative c’è l’affare che potrebbe riportare Leonardo Bonucci in bianconero, ad appena un anno dall’addio. Un’operazione, questa, che, in un suo possibile scenario, potrebbe vedere anche il passaggio in rossonero di Mattia Caldara, con Gonzalo Higuain come possibile terzo nome nell’asse tra i due club. Essendo la volontà del capitano del Milan ormai chiara, proseguono i contatti con la Juve per cercare un avvicinamento. Nessun passo in avanti però nelle ultime ore, nonostante i continui - seppur piccoli - contatti tra le parti.

Questione di valutazione

Al centro della discussione, che in questo momento fa sì che la trattativa si possa in un certo modo considerare in fase di stallo, c’è la valutazione dei giocatori: le due società credono infatti che il proprio difensore valga di più di quello dell’altra, fatto che ha come conseguenza la richiesta di entrambe di un indennizzo economico in una possibile ipotesi di scambio. Situazione che, dunque, mantiene congelata la trattativa, che vede anche i propri tempi dilatarsi, soprattutto per la situazione societaria attuale del Milan, con il nuovo dt Leonardo che deve riportare ogni movimento riguardo a Bonucci al fondo Elliott. In ogni caso la Juventus è intenzionata a spingere sull’acceleratore, perchè considera Bonucci la pedina fondamentale per completare la rosa di Allegri.

Marotta: “No comment”. Giovedì assemblea in Lega

In questo contesto piuttosto intricato si sono anche inserite le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, che con un “no comment” ha glissato sull’evoluzione della trattativa per riportare Bonucci in bianconero. Passi avanti che potrebbero essere solo rinviati a giovedì, quando, durante un’assemblea in Lega, le parti potrebbe incontrarsi per discutere nuovamente del possibile affare.