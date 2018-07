Caldara al Milan e Bonucci alla Juve: si chiude il maxi scambio

Con Gonzalo Higuain convinto ad accettare il Milan in prestito si chiude anche il maxi scambio tra la società rossonera e la Juventus che vede coinvolti i due difensori Leonardo Bonucci, che tornerà in bianconero dopo appena una stagione dall'addio, e Mattia Caldara, che invece farà il percorso inverso e per il quale la Juventus non avrà alcun diritto di ricompra. Per i due giocatori si tratta di uno scambio alla pari: a Milano in programma nuovi incontri tra tutte le parti in causa per definire i dettagli dell'intesa totale.