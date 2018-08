L'Inter ha finamente il suo terzino: croato, classe '92, due anni all'Atletico e altrettanti nel Sassuolo, prima di passare in Liga per 18 milioni. Senza contare l'annata nel Genoa, con cui Sime Vrsaljko ha esordito in Serie A (e proprio a San Siro contro i nerazzurri). Atterrato a Milano martedì sera, Vrsaljko ha completato le classiche visite mediche di rito. La prima parte nella clinica Humanitas di Rozzano, la seconda presso il CONI. Da lì, tappa in sede e firma coi nerazzurri. Vrsaljko arriva in prestito con diritto di riscatto, un'operazione complessiva da 24 milioni di euro (6,5 per il prestito oneroso e altri 17,5 per il riscatto).

Il grande sogno è Luka Modric

Cristiano Ronaldo e Luka Modric nel nostro campionato. Il primo è già realtà, il secondo potrebbe diventarlo (anche se l'operazione è molto difficile, va detto). Il grande sogno dell'Inter a centrocampo si chiama Luka Modric, faro e regista del Real Madrid. Uno che non ha bisogno di presentazioni, votato come miglior giocatore dell'ultimo Mondiale e "campione di tutto" coi Galacticos. Primi contatti già avviati con gli agenti, Modric avrebbe dato l'ok al trasferimento in nerazzurro, ma l'operazione resta complessa. Diverse motivazioni alla base: il croato percepisce uno stipendio di 10,5 milioni l'anno, un ostacolo non da poco. Mentre sarà difficile convincere il Real a privarsi anche di lui, dopo aver già perso CR7. L'Inter ci proverà nei prossimi giorni, cercando di capire la fattibilità della trattativa. Se non dovessero trovare margini, allora chiuderebbero per Arturo Vidal.