Il sogno Modric vivo più che mai, perché l'Inter è in fiduciosa attesa dell'incontro che ci sarà tra mercoledì e giovedì tra il centrocampista croato e Florentino Perez. Un faccia a faccia che sarà decisivo per il futuro del calciatore del Real, con Modric che – a oggi – sembra sempre convinto a provare una nuova esperienza dopo tanti anni di successi a Madrid. Con l'Inter dunque che attende l'esito di questo confronto, pronta nel caso di rottura tra il croato e il club spagnolo a preparare l'affondo decisivo per provare a portare il calciatore alla corte di Spalletti. Ma in questi giorni di calciomercato, i dirigenti nerazzurri non sono solo concentrati sulla vicenda Modric: altro obiettivo dell’Inter è quello di portare in rosa un nuovo giocatore offensivo un esterno/seconda punta. Nelle ultime ore è stato proposto Juan Mata, classe 1998 di proprietà del Manchester United, ma il nome che maggiormente stuzzica i dirigenti dell’Inter è quello di Keita Baldé, talento classe 1995 nell'ultima stagione al Monaco.

Keita-Candreva, lavori in corso Inter-Monaco

Un nome, quello di Keita, che ritorna: il calciatore ex Lazio, infatti, è stato trattato a lungo la scorsa estate dalla dirigenza nerazzurra, prima che l'inserimento del Monaco strappasse il calciatore alla concorrenza. Adesso i contatti tra le due società sono concreti, con Inter e Monaco che stanno parlando: la società monegasca, per portare a termine l'operazione, ha chiesto che nella trattativa entri anche Antonio Candreva. Trattativa impostata al momento su uno scambio di prestiti, colloqui sempre più fitti nelle ultime ore, ma non c'è ancora l'ok definitivo di tutte le parti coinvolte nell'operazione.