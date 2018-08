L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita Balde e Antonio Candreva, il primo a San Siro e il secondo a Louis II. La trattativa per il senegalese continua, va avanti senza intoppi, e in questo momento l'Inter sta cercando di portare Keita subito a Milano, indipendentemente da come andrà per Candreva. In Ligue 1, infatti, il mercato chiuderà il 31 agosto, Antonio ha ancora tempo per decidere.

Candreva deve ancora decidere

Candreva non è ancora convinto di lasciare Milano, sta nascendo una nuova Inter e vuole farne parte, essere protagonista nonostante la concorrenza sugli esterni. Al tempo stesso però, oltre a tanti grandi giocatori nel suo ruolo (Politano, eventualmente Keita), Candreva è consapevole che la qualità della squadra è aumentata. Vorrebbe restare quindi in nerazzurro, nonostante l'offerta del Monaco e nonostante la Champions League. Sta prendendo tempo. Intanto, l'Inter lavora per Keita e cerca di chiudere. L'esterno è l'obiettivo primario di Spalletti, l'anno scorso ha segnato 8 gol. Adesso però Keita vuole tornare in Serie A, dove ha siglato 16 reti nell'ultimo anno con la maglia della Lazio. Talento, qualità e imprevedibilità. L'Inter aspetta e Candreva riflette, ha tutto il tempo per capire cosa fare del suo futuro.