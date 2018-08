Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

Milanesi molto attive, impegnate nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Il Milan si è avvicinato a Bakayoko del Chelsea dopo un incontro positivo tra l'agente del giocatore e la nuova dirigenza rossonera: operazione che si potrà definire sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In uscita invece Kalinic: si attende solo l'ufficialità del suo passaggio all'Atletico Madrid. L'Inter continua a inseguire il sogno Modric, che nel frattempo si è presentato a Valdebebas per il suo primo allenamento con il Real dopo il Mondiale; il croato ha avuto un primo incontro con il dg José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, ma si attende il summit con il presidente (atteso a Madrid di ritorno dalla tournée americana) per capire meglio quali margini ci siano. Il Real Madrid per adesso fa muro dichiarando il giocatore incedibile; a differenza del connazionale Kovacic, che dopo aver puntato i piedi ha ottenuto ciò che voleva, la cessione (ufficiale) al Chelsea di Sarri, che in giornata ha piazzato un altro grande colpo dalla Spagna: per 80 milioni di euro, nuovo record per un portiere, è arrivato Kepa dall'Athletic Bilbao (pagata la clausola). Saluta i Blues Courtois, che si accasa al Real Madrid. Sempre l'Inter tiene viva la trattativa per Keita del Monaco: possibile uno scambio con Candreva che però non è pienamente convinto dell'operazione, motivo per cui i due affari potrebbero anche essere slegati l'uno dall'altro. Più complicato invece il ritorno in Italia di Darmian, spesso accostato ai nerazzurri: dopo l'infortunio di Valencia, Mourinho ne ha bloccato la cessione. Il Napoli ha ufficializzato Malcuit (contratto di 4 anni più uno, 13 milioni di euro al Lille); per la porta si aggiunge alla lista dei candidati il nome di Mignolet del Liverpool (oltre a Ospina e Ochoa). La Roma monitora N'Zonzi del Siviglia ("Chi lo vuole paghi la clausola", avverte il club spagnolo), ma piacciono anche Samasekou del Salisburgo e Herrera del Porto. Fiorentina su Edimilson Fernandes del West Ham, Ekdal è a un passo dalla Sampdoria. Salamon va al Frosinone, Rossettini dal Genoa al Chievo, Matri in uscita dal Sassuolo: su di lui Parma e Frosinone.