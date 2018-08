Un accordo fra gentiluomini

Modric rivendicherà un accordo privato raggiunto tempo fa col presidente, ossia che sarebbe stato lasciato libero in caso di esplicita richiesta. Gli agenti di Luka Modric si aspettano che Perez rispetti questo impegno e sono anche loro nella capitale spagnola per seguire gli sviluppi da vicino. L'Inter non intavolerà una trattativa col Real Madrid, ma verrà sferrato l'attacco (presumibilmente decisivo vista l'intesa con il giocatore) dopo che il giocatore avrà ottenuto il via libera dai Blancos. Tutto (o quasi) è in mano a Florentino Perez: la sua volubilità può essere un rischio per l'Inter, che sogna Luka Modric.