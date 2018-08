Sbuffa di rabbia la Samp, sbuffa come un toro. La ciliegina era pronta per essere messa sulla torta, con Zaza la trattativa era apparecchiata e la firma sembrava a un passo: poi l'inserimento del Torino le ha ricordato che il calciomercato è anche questo, non dare mai nulla per scontato. Salutato Zapata, i blucerchiati lo avevano già rimpiazzato con Defrel, ma un'opzione in più non sarebbe dispiaciuta a Giampaolo: è l'unico motivo per cui non ci si può ritenere del tutto soddisfatti, anche se difesa e centrocampo sono stati puntellati con innesti che hanno tutte le carte in regola per fare bene (Tonelli, Ekdal, Jankto, Saponara). Certo, sostituire Torreira non sarà semplice, ma in quel caso ci sono 30 milioni di motivi per non sbuffare di rabbia.