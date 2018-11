Il sito ufficiale del Manchester United quel 9 di agosto 2016 lo scrisse a caratteri cubitali: “Pogback”. Paul è tornato, a casa. Dopo la partenza a parametro zero nel 2012 e dopo un assegno complessivo da oltre cento milioni staccato ai bianconeri per riprenderselo. I sogni? Sono sempre rimasti vivi tra i tifosi della Juve, che non hanno certo dimenticato quel talento del centrocampo francese che, nel frattempo, è anche diventato campione del mondo in Russia. Il ritorno allo Stadium, nella sconfitta simboleggiata dall’orecchio teso di Mourinho, è stata segnata anche da una marea di affetto proprio per Pogba, con un obiettivo ben chiaro: fargli sentire il calore dei suoi ex tifosi e spingerlo a tornare, dopo le ultime turbolenze proprio con Special One in Inghilterra. Ma a leggere le parole rilasciate dal francese al magazine ufficiale dello United ci sono sempre meno margini per sognare.

“In vacanza quattro anni”

“Quando sono tornato al Manchester United è stata una cosa bellissima, ho sentito di essere tornato a casa - ha detto il Pogba, senza troppi giri di parole e da sempre legato ai colori dei Red Devils -. Ho sempre sognato di giocare con questa squadra e di fare splendide partite e tanti gol a Old Trafford. Nulla è cambiato dalla prima volta, tranne forse i compagni di squadra e l’allenatore. Ma il resto del club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui”. In poche parole: “È come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni!”.