Calciomercato, i botti del primo giorno non sono mancati. Appena aperta, la sessione invernale si è subito scaldata. Tra le protagoniste c’è anche l’Udinese, con Davide Nicola che ha già ottenuto il suo primo rinforzo: si tratta di Stefano Okaka (2 presenze in Premier in stagione), che arriverà in prestito dal Watford. L’ex Samp e Parma era seguito da vicino dal ds Pradè, che conosceva già il giocatore e che lo ha convinto ad accettare i bianconeri dopo i tanti dubbi delle precedenti finestre di mercato. Operazione con diritto di riscatto. E dal Watford potrebbe arrivare anche Zeegelaar, esterno sinistro olandese classe 1990.

Parma, ecco Caceres

Protagonista anche il Parma, che ha ormai concluso la trattativa con la Lazio per un altro profilo di esperienza, che andrà ad aggiungersi alla batteria di quelli già presenti nella rosa di D’Aversa. Martin Caceres vestirà gialloblu: accordo a un passo, un anno e mezzo di contratto per il calciatore uruguaiano, quasi mai impiegato in questa stagione da Simone Inzaghi.

Genoa, pressing su Krunic. Lapadula in uscita

Come confermato anche dal presidente Preziosi, il Genoa vuole Krunic dell’Empoli. Il centrocampista bosniaco piace alla dirigenza e a Prandelli, ma c’è ancora distanza nella trattativa tra i due club. In uscita c’è invece Lapadula, che vuole una squadra di A: Parma e Spal lo seguono da vicino, continuano anche le richieste del Frosinone, che lo aveva già cercato in estate. Potrebbe lasciare Genova anche Marchetti, ma al momento non ci sono offerte, si valuta anche la risoluzione del contratto. Può partire infine uno tra Sandro e Veloso, con il brasiliano indiziato numero uno visto l’alto ingaggio.

Empoli, piace Piazon. Il Cagliari su Birsa

Si muove anche l’Empoli, che si è messo sulle tracce di Lucas Piazon: sondaggio per un prestito. Il classe 1994, di proprietà del Chelsea, cerca spazio e potrebbe trovarlo proprio in Italia: sul giocatore ex Reading e Fulham c’è anche il Parma, più fredda la pista Torino. Da un trequartista all’altro: Birsa del Chievo Verona potrebbe lasciare i gialloblu, su di lui c’è il Cagliari, a caccia di un giocatore per quella zona di campo. I rossoblu hanno chiesto anche Kurtic alla Spal. Il Frosinone, infine, ha presto Valzania dall’Atalanta: arriverà in prestito.

Samp, il futuro di Defrel

A Genova, sponda Samp, tiene banco la discussione sul futuro di Gregoire Defrel. Il francese potrebbe rimanere in blucerchiato, nonostante le opportunità che arrivano dalla Premier League: su di lui ci sono infatti Watford, Fulham e West Ham. La decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni. La dirigenza genovese intanto chiude al ritorno di Dodo, per cui il Santos è indeciso sul riscatto. Tavares è in uscita: può tornare in Brasile.