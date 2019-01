Rinforzi in vista per il centrocampo della Fiorentina: nella sessione invernale di calciomercato i viola guardano alla Premier League per dare nuova linfa a un reparto nel quale sin qui si sono alternati Benassi, Veretout, Edimlison Fernandes e Gerson. In quattro per tre posti, numeri che rendono la coperta corta. Per questo al Franchi pensano a Pedro Obiang. Non a caso, l'allenatore Stefano Pioli, presentando la partita di Coppa Italia in calendario domenica 13 gennaio alle 15 sul campo del Torino, aveva ammesso: “Se troviamo sul mercato un centrocampista che ci fa migliorare la rosa lo faremo, non vogliano cambiare tanto per cambiare, ma solo per migliorare”.

Obiang di nuovo in Serie A? La Fiorentina punta il centrocampista del West Ham

I fari della Fiorentina sono puntati sul massimo campionato inglese. Il nome nel mirino di Pioli è quello di Obiang, che potrebbe così tornare in Serie A a tre anni e mezzo dal suo addio alla Sampdoria, direzione Londra e West Ham. I viola avevano già trattato a lungo nella scorsa estate con gli Hammers il cartellino del centrocampista spagnolo ma di passaporto della Guinea Equatoriale, arrivato in Italia alla Sampdoria nel luglio 2008 per 130mila euro e ceduto per 6,5 milioni di euro sette anni dopo al club londinese. In Inghilterra, Obiang ha giocato 93 partite segnando 3 reti, ma non ha ancora trovato la definitiva consacrazione. A 27 anni (li compirà il prossimo 27 marzo), Obiang potrebbe tornare in Italia. Calciatore fisico - 185 cm per 75 chili - e geometrico, nel centrocampo a 3 della Fiorentina potrebbe interpretare tutte le posizioni. Da interno, a Genova aveva vissuto la sua miglior stagione in fase offensiva, con 3 reti nell'annata 2014/2015, ma è davanti alla difesa che Obiang ha offerto le migliori prestazioni. In questa stagione con la maglia del West Ham ha collezionato 13 presenze in Premier, 1 in FA Cup e un'altra in EFL Cup. Ora per lui potrebbe tornare di moda l'Italia. Dopo Muriel, la Fiorentina vuole regalarsi un secondo colpo in questa sessione di calciomercato.