Che la Juve voglia Isco, non è un mistero. Che il direttore sportivo Fabio Paratici lo segua da tempo, e sia pronto a mantenere vivi i contatti con i rappresentati del giocatore, neppure. La squadra mercato Sky, lo ha già rivelato seguendo tutte le mosse passo passo. I tifosi bianconeri ci credono. La notizia a "Calciomercato l’Originale", che la Juventus sia pronta a trattare sulla base di 70-80 milioni, a patto che il Real non decida di voler inserire un giocatore della rosa bianconera, non è piaciuta per nulla a Tomas Roncero, giornalista di As molto vicino al Real Madrid. Tanto che al "Chiringuito de Jugones", trasmissione sportiva spagnola condotta da Josep Pedrerol, dopo aver letto l’articolo al wall sul sito di Sky Sport, ha sbottato: "Ma la Juve cosa pensa? Che siamo imbecilli? Si portano in Italia Cristiano per 100 milioni e adesso Isco per 70-80? Allora dico a Florentino che mi permetta di parlare con Paratici! Siamo noi i campioni d’Europa! Isco è stato titolare nelle ultime Champions".