Il Cholo Simeone non molla il suo capitano: "Mi immagino l'Atletico Madrid con Godin in campo". Poche parole, un concetto chiave: Simeone spera ancora che l'uruguayano possa cambiare idea e restare a Madrid, anche se ha già un accordo con i nerazzurri per arrivare a San Siro a parametro zero dal prossimo giugno (due anni di contratto più un'opzione per il terzo a 4,5 milioni a stagione, 6 contando i bonus). Il centrale ha giocato titolare nella gara vinta contro il Levante per 1-0 (rete decisiva di Griezmann), Simeone ha commentato la sua situazione in sala stampa dopo il match.

"Godin è il capitano, abbiamo bisogno di lui"

Queste le parole del Cholo Simeone: "Immagino un Atletico Madrid con Diego Godin perché è nostro e spero che continui al livello che sta dimostrando ora. Nelle ultime tre partite ha giocato benissimo, abbiamo bisogno di lui, è il nostro capitano ".

Sit-in di protesta dei tifosi

Neanche i tifosi vogliono privarsi del loro capitano, tant'è che prima del match hanno organizzato un sit-in di protesta di fronte al Wanda Metropolitano, lo stadio dell'Atletico. I sostenitori hanno contestato l'addio a parametro zero di Godin. Sciarpe, striscioni e cori. Vogliono provare a far cambiare idea al centrale, anche se ormai la decisione è presa.