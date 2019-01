Dopo l'intesa tra la Juventus e il Chelsea per Higuain, adesso Leonardo deve lavorare per regalare a Gattuso il sostituto ideale per l'attacco rossonero . Il Genoa al momento non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro più bonus per Piatek. Così al Milan è stato proposto nelle ultime ore Michy Batshuayi, attaccante di proprietà del Chelsea. L'ex Marsiglia sembrava destinato al Monaco, ma adesso il suo passaggio in Ligue 1 è stato bloccato.