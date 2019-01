La Supercoppa persa contro la Juventus sarà molto probabilmente l’ultima partita di Higuain con la maglia del Milan. Già, ormai la trattativa che lo porterà al Chelsea sta volgendo ai titoli di coda. C’è l’accordo tra la Juventus e il club inglese, condito dal benestare della società rossonera. L’affare si concluderà con la formula del prestito secco fino a giugno con obbligo di rinnovo dell’accordo per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni. Con il Chelsea che rileva le condizioni del Milan. Un tipo di operazione precedentemente rifiutata dalla Juventus, ma ora accettata pensando ad una maggiore possibilità di riscatto da parte del Chelsea. Anche perché, con Higuain in Premier League, è possibile che si possa aprire anche il mercato inglese.

Dal Cagliari alla Spal: i gol del Pipita

Insomma, l’avventura di Higuain al Milan termina dopo appena 170 giorni. 22 partite giocate, 8 i gol segnati. Sei in campionato, due in Europa League. Il primo in partite ufficiali il 16 settembre scorso con il Cagliari, l’ultimo invece prima della sosta contro la Spal. Infine la Supercoppa persa contro la Juventus e il nervosismo al ritorno alla Malpensa: “Cercate casini? Con me non li troverete” le sue parole rilasciate ai giornalisti presenti. Infine le valigie, destinazione Londra. Dove troverà il Chelsea e il suo ex allenatore Sarri, con cui raggiunse il record di reti segnate in Serie A.