Il passaggio di Higuain al Chelsea lascerà il Milan senza il suo bomber. I rossoneri sono a caccia del sostituto e il primo nome della lista è quello di Krzysztof Piatek. Il Milan ha già trovato l’accordo con l'attaccante del Genoa: 2 i milioni a stagione (a Genova guadagna 500 mila euro all’anno più 100 mila di bonus, ndr) per cinque anni che il polacco guadagnerà se Leonardo riuscirà a portarlo a Milano in questa sessione di gennaio. Il giocatore è convinto, resta la trattativa tra i club.

Curiosità: la parola "piatek" in polacco significa venerdì. E proprio in questo venerdì è in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek. Il Genoa chiede circa 40 milioni di euro più bonus. La delegazione rossoblù composta dal dg Giorgio Perinetti e l'ad Alessandro Zarbano si sta incontrando con Leonardo - che ha lasciato Casa Milan intorno alle 16 - e l'agente del giocatore, Gabriele Giuffrida. Piatek, polacco di 23 anni, è il vice capocannoniere della Serie A con 13 reti in 19 presenze, secondo solo a Cristiano Ronaldo.

Genoa-Milan, lunedì Piatek non giocherà

Il calendario di Serie A, manco a farlo apposta, ha piazzato la sfida tra Genoa e Milan proprio in questi giorni di trattative tra i due club per il bomber polacco. Lunedì a Marassi, alle 15, il Genoa ospiterà i rossoneri in quello che per le due squadre sarà il primo match di campionato del 2019. Piatek, diviso tra Genoa e Milan, su una cosa potrà stare tranquillo: in quanto squalificato, lui questa partita non la giocherà, a prescindere dall'esito dell'incontro tra le due dirigenze. Per il momento, la partita Genoa-Milan di Piatek si gioca soltanto sul tavolo del mercato.