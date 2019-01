Piatek al Milan, l’affare è ormai fatto. Stamattina (mercoledì 23 gennaio) alle 9, il polacco effettuerà le visite mediche. È già arrivato martedì sera dribblando i cronisti. L'accordo che porterà il polacco in rossonero è stato trovato nel corso di un incontro in centro a Milano tra i dirigenti rossoneri e il Genoa: al club di Preziosi andranno 35 milioni di euro subito e in unica soluzione (per questo motivo i rossoblù hanno accettato uno sconto dai 40 milioni che chiedevano inizialmente). Inseriti anche alcuni bonus in base ai piazzamenti del Milan ma nessuna contropartita. Doveva essere martedì la giornata decisiva per la chiusura, e martedì è stata. Al giocatore contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni, uno stipendio più alto rispetto a quanto percepiva al Genoa (500 mila a stagione più 100 mila di bonus e 10 mila ogni gol realizzato.

Chiusa anche Higuain al Chelsea

Pochi minuti prima delle 23 sono stati risolti gli ultimi dettagli per la chiusura dell’altro colpo: il trasferimento di Higuain al Chelsea. Oggi (mercoledì 23 gennaio) l’argentino sarà a Londra per iniziare la nuova avventura con Maurizio Sarri dopo quella, incredibile, a Napoli che l’ha portato a segnare tantissimi gol.

Piatek, ultima presenza al Ferraris in tribuna

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti aveva praticamente lanciato il conto alla rovescia lunedì ai microfoni Sky prima della partita di campionato giocata proprio contro il Milan. Con l’accordo di oggi, e l’iter burocratico prima della firma, Piatek potrebbe già essere a disposizione per la sfida contro il Napoli. Il polacco, che era squalificato, aveva assistito al match tra la sua ex e la sua ormai nuova squadra al Ferraris prima di salutare i suoi compagni e lasciare lo stadio in attesa di novità sul trasferimento, che sono arrivate nella giornata di martedì.