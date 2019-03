Su Paul Pogba c’è anche la Juventus. È quanto sostiene il quotidiano spagnolo AS, che considera il club bianconero l’unico grande ostacolo nella trattativa tra il Real Madrid e il Manchester United per il centrocampista francese. Pogba, secondo quanto scrive AS, avrebbe già deciso di lasciare la Premier League in estate e Mino Raiola (agente del giocatore) starebbe lavorando alle diverse opzioni: in pole ci sarebbero appunto Real e Juve.

Pogba, addio United

Secondo AS, le parole di stima nei confronti del Real Madrid (“Sarebbe un sogno per chiunque”) pronunciate da Pogba sarebbero state una mossa calcolata dall’entourage del giocatore, che avrebbe già manifestato la volontà di lasciare Old Trafford, dove gioca da tre stagioni. Questioni non tanto personali, quanto di carattere sportivo: come spiegato dal quotidiano spagnolo, il francese, che in Inghilterra guadagna 16 milioni netti a stagione, vorrebbe tornare a giocare in Italia o con i Blancos nella Liga. E Raiola è già al lavoro: con il contratto in scadenza nel 2021 - c’è già stato il "no" al rinnovo - la prossima estate può essere quella giusta per il cambio di maglia di Pogba, una delle ultime finestre a disposizione dello United prima di rischiare di perderlo a zero.