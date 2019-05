“Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano”. Steven Zhang, presidente dell’Inter, può esultare: completata la missione per portare in nerazzurro l’ex allenatore della Juventus, che andrà così a sostituire Luciano Spalletti, per il quale la società ha già annunciato la fine del rapporto. Zhang, dopo la firma di Conte sul contratto di tre anni (guadagnerà 12 milioni a stagione), ha assicurato che l’avvenire del club sarà luminoso: “Sono certo che Conte ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo”. Nelle ultime ore, il presidente dell'Inter aveva anche salutato con un bel post su Instagram Spalletti: "Un allenatore, un insegnante, un amico - ha scritto Zhang - Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questi due anni hanno significato molto per l'Inter e per la mia crescita personale. Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei l'allenatore dell'Inter, sarai sempre il mio allenatore. Grazie Mister Spalletti".