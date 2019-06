La questione allenatore si intreccia con il mercato in casa Juventus. Mercato che è in fermento, Madrid non è soltanto il centro del mondo calcistico con la finale di Champions League, ma anche il luogo in cui si rincorrono notizie. E con Maurizio Sarri e i bianconeri sempre più vicini, si comincia anche a delineare qualche strategia sul fronte giocatori: con l'arrivo di Sarri, infatti, in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. L'esterno portoghese, arrivato appena un anno fa per circa 40 milioni di euro dal Valencia (dopo l'esperienza all'Inter) potrebbe già lasciare la Juventus. E al suo posto, i bianconeri stanno pensando ad un protagonista della finale di questa sera: Kieran Trippier, già obiettivo del Napoli. De Laurentiis però, dopo aver chiuso per Di Lorenzo, ha mollato la presa nonostante avesse già imbastito una trattativa da 26 milioni di euro bonus compresi, con stipendio di 2.6 milioni al giocatore. Inoltre, la famiglia di Trippier era già stata a Napoli nei giorni scorsi; ora però la trattativa si è fermata ed è la Juve ad interessarsi al giocatore.

Anche Mandzukic via?



Un altro giocatore in uscita potrebbe essere Mario Mandzukic: il croato, fedelissimo di Allegri, ha da poco rinnovato il contratto fino al 2021; ma l'arrivo di Sarri potrebbe stravolgere la situazione e dividere le strade dell'attaccante e della Juventus.