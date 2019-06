Dopo aver confermato Simone Inzaghi, la Lazio può programmare il futuro e, soprattutto, il mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. E un obiettivo per il centrocampo dei biancocelesti è Daniele Baselli. Il classe 1992 ha disputato una buona stagione al Torino, la sua quarta in granata, ed è stato un elemento prezioso dal punto di vista tattico per Walter Mazzarri che lo ha utilizzato sia davanti alla difesa che nei due trequartisti alle spalle di Belotti. La Lazio è interessata a Baselli ed è pronta a presentare un'offerta al Torino non appena riuscirà a cedere Milan Badelj.

Le riflessioni di Baselli

Dopo quattro stagioni al Torino, quindi, Daniele Baselli potrebbe essere tentato da questa nuova avventura. Il centrocampista si trova bene in granata, come detto Mazzarri lo ha utilizzato in più ruoli ritenendolo una pedina importante nel suo 3-5-2. Il rapporto con la piazza è ottimo, così come quello con l'allenatore e con i compagni di squadra. Ma Baselli potrebbe valutare seriamente l'opzione di un addio perché attratto dalla possibilità che la Lazio gli darebbe di giocare in Europa League.