Un po' di vacanza a Capri, poi l'appuntamento con il Football Leader 2019 a Napoli. Prima di tuffarsi ufficialmente nel mercato, Fabio Paratici si è concesso qualche giorno in Campania. Inevitabile parlare della questione riguardante la panchina della Juventus: "C'è un range di allenatori che stiamo valutando, abbiamo le idee chiare e ci stiamo lavorando – ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus - Non c'è un limite di tempo, ma abbiamo le idee chiarissime. Ci vuole un po' di tempo e poi tutti sapranno il nome del nuovo allenatore. Sarri ha detto di avere nostalgia d'Italia come tutti gli italiani, è una verità. Da noi si mangia molto bene. Vacanza a Capri? Ho staccato qualche giorno, dedicandomi alla mia famiglia. Ma ho tanti amici qui a Napoli, ho giocato qualche anno con il Savoia e con il Giugliano".

"Mercato? Aspettiamo il nuovo allenatore"

L'arrivo del nuovo allenatore farà decollare inevitabilmente anche il mercato, con la Juventus che dovrà quindi rinforzare la squadra a seconda della nuova idea tattica. Ma Paratici, in merito, non si sbilancia: "Noi abbiamo una squadra molto competitiva, per il mercato aspettiamo il nuovo allenatore e poi faremo le dovute valutazioni. Pogba? Ripeto, quando arriverà il nuovo allenatore faremo le valutazioni necessarie", ha concluso il direttore sportivo della Juventus.