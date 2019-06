Roma, c’è anche Mauro Icardi tra i nomi per il futuro. Continuano i contatti tra i giallorossi e l’Inter per arrivare a un accordo per il trasferimento di Edin Dzeko, che nelle ultime ore ha già raggiunto un’intesa con i nerazzurri per un biennale con opzione per il terzo anno. Durante i colloqui per il bosniaco, però, il discorso si è anche allargato ad altri giocatori, che potrebbero rientrare in una maxi-operazione tra i due club, già in buoni rapporti dopo l'affare Nainggolan-Zaniolo-Santon dello scorso anno. Tra questi, appunto, c’è Mauro Icardi, idea più che concreta: la Roma ha effettuato un primo sondaggio con intermediari vicini a Wanda Nara, che tornerà venerdì dalle vacanze, per capire la disponibilità del giocatore a ripartire eventualmente dalla Capitale. A oggi, comunque, sembra che l’argentino voglia rimanere a Milano, anche se la nuova Inter di Conte non lo considera più centrale nei suoi piani tecnici. A seguire Icardi, oltre alla Roma, ci sono da tempo anche Juventus (lo scambio con Dybala non sembra però decollare) e Napoli. Un segnale importante, questo, che arriva dal club di James Pallotta, che ha intenzione di cambiare rotta e puntare non più soltanto su profili giovani ma anche a giocatori di primo livello.