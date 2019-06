Un sorriso che lascia aperta la porta: Romelu Lukaku può finire in orbita Inter. L’attaccante del Manchester United, ancora decisivo con il Belgio, ha fatto capire che il suo futuro è tutt’altro che scritto, parlando così al termine del match contro la Scozia: “Ho un contratto con lo United, devono decidere loro: io poi parlerò con il mio agente per prendere la decisione migliore. In ogni caso sono certo, sarà un'estate movimentata”. Alla domanda su un eventuale trasferimento in nerazzurro, poi, l'attaccante ha risposto con un sorriso, senza aggiungere nulla. L’Inter potrebbe dunque provarci per il 26enne, ma solo nel caso in cui ci sarà la separazione con Mauro Icardi, dichiaratamente fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Lukaku in questa stagione ha totalizzato 15 gol in 45 partite a Manchester, e può vantare un record invidiabile con la sua nazionale: ha infatti segnato 25 reti nelle ultime 23 presenze, 8 in più di qualsiasi altro attaccante con la propria nazionale.