Un blitz, per battere le concorrenti. Il Milan ha raggiunto un accordo con l’Empoli per l’acquisto di Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe 1993. L’intesa è sulla base di 8 milioni di euro più bonus alla società toscana. Inizialmente il Genoa sembrava favorito per il giocatore, poi l'inserimento del Torino aveva convinto i liguri a virare su Bennacer. Ma i rossoneri, che lo hanno seguito per tutta la stagione e l'avevano già bloccato da tempo, hanno stretto i tempi e ottenuto il sì di Krunic, che dunque sarà presto un nuovo calciatore del Milan e firmerà un contratto quadriennale. Le visite mediche sono in programma per la prossima settimana. È arrivata, in tal senso, l’approvazione di Marco Giampaolo che sarà il prossimo allenatore del club. Infatti, i due hanno già lavorato insieme ad Empoli nella stagione 2015/16. Presenti alla trattativa Maldini, Gazidis e Boban: si tratta dunque della prima uscita ufficiale per il croato.

La stagione di Krunic

Nell’ultima stagione, purtroppo conclusa con la retrocessione del suo Empoli, Krunic si è distinto per l’efficacia in zona gol. Il centrocampista, infatti, ha totalizzato 5 reti e 6 assist nelle 33 presenze stagionali, avendo partecipato così a 11 gol sui 51 realizzati dai toscani che però non sono bastati per la permanenza in Serie A.