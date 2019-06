La decide tutta lui la parte tecnica nella nuova Roma, Franco Baldini, così come è sempre accaduto da quando la società è diventata americana è un consulente per modo di dire. Ogni volta che Pallotta deve affrontare una questione tecnica, alza il telefono e chiede consigli che praticamente corrispondono alle strategie definitive. Senza tornare troppo indietro basti pensare a Monchi. Baldini passò in rassegna i direttori sportivi e si soffermò su un signore che a Siviglia vinceva facendo plusvalenze, lo fece prendere alla Roma. I rapporti andarono bene fino a un'estate fa, quando la Roma aveva in mano il marocchino Zyech e Monchi preferì "El flaco" Pastore al suo posto.



Era Baldini che chiamava i calciatori piu rappresentativi per capire se esonerare o meno Eusebio Di Francesco, è sempre lui che ha chiesto a Petrachi di aiutarlo a ricostruire dopo una stagione difficile, ma poi lo ha convinto che Fonseca era meglio di De Zerbi e di Mihailovic che nel frattempo dialogava con Totti. E' Baldini che ha deciso come e quando andare oltre Totti e De Rossi causando una frattura senza precedenti tra la società e la parte maggioritaria della tifoseria della Roma che, in assenza di vittorie, tanto si era attaccata ai suoi simboli.

Ma lui è un consulente tecnico, ha il ruolo di costruire una squadra di calcio e non quello di creare empatia col pubblico. I risultati dell'ultima stagione non gli danno ragione, ma il meeting di Londra conferma che Franco Baldini rimane più decisivo che mai dentro i progetti della Roma.