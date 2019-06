L'ufficialità era attesa ormai da diversi giorni. È arrivata di domenica pomeriggio: il tweet del Chelsea, seguito a ruota da quello della Juventus per annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore bianconero. E proprio mentre nelle redazioni, e sui social cominciava a circolare con forza la novità, anche i giocatori cominciavano ad apprendere la notizia. Il primo a fare like sull’annuncio Instagram del club bianconero è stato Paulo Dybala. Reduce da una stagione sottotono con Massimiliano Allegri, l’argentino è probabilmente uno di quelli che potrebbero beneficiare di più dal cambio della guida tecnica. Subito dopo Rodrigo Bentancur. I due giocatori sono impegnati in questi giorni nella Copa America in Brasile.