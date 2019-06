Un solo nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter per il centrocampo: Nicolò Barella. La società nerazzurra ha individuato nel classe ’97 ideale il profilo ideale per rinforzare il reparto a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte e, dopo avere trovato l’intesa con il giocatore, continua a lavorare con il Cagliari per trovare un accordo e chiudere l’operazione anticipando la concorrenza di altri club. La valutazione che la società sarda – che punta ad ottenere il massimo dalla cessione ed è disposta ad ascoltare tutte le offerte - fa di Barella è precisa: 50 milioni di euro. Altrettanto chiara è la proposta nerazzurra: 36 milioni come parte fissa, più 4 di bonus garantiti e facilmente raggiungibili. Altri 10 milioni di bonus, invece, più difficili perché legati al raggiungimento di determinati risultati (la vittoria dello scudetto o della Champions League). E nell’affare sarebbero inseriti anche i cartellini di Bastoni, in prestito secco, e Dimarco, in prestito con diritto di riscatto. L’operazione, dunque, sarebbe da 50 milioni complessivi: si cerca un accordo con il Cagliari, ma Barella ha già un’intesa con l’Inter e vuole solo i nerazzurri.



Napoli, Roma e Milan alla finestra. Occhio a Leo



L’Inter, dunque, spera di chiudere al più presto anticipando la concorrenza delle altre società, ma il Cagliari è disposto ad ascoltare tutti e spera di ottenere il più possibile dalla cessione del cartellino del centrocampista. Napoli, Roma e Milan – Giulini potrebbe anche avere un incontro con Maldini – hanno presentato le loro offerte e rimangono alla finestra. E attenzione al Paris Saint Germain, che potrebbe provare a farsi sotto grazie ai buoni rapporti di Leonardo con lo stesso presidente del Cagliari.